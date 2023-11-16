Правнучка Хрущёва рассказала, для чего её дед передал Крым Украине: эти украинцы знают, как яблони разводить

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Правнучка Никиты Хрущёва Нита Хрущёва объяснила, почему её прадед передал Крым Украине.

Фото: Википедия

Нина Хрущёва назвала формулой пропаганды заявление о том, что Никита Хрущёв передал Крым Укриане.

"Дед, на самом деле, ничего никому не передавал. Историк Никита Петров говорит, что нет никаких документов о том, что Хрущёв был инициатором передачи Крыма. Он мог быть одним из людей, который это предложил, потому что он работал на Украине", — рассказала наследница главы СССР.

Она объяснила, что Вячеслав Молотов тоже предлагал Крым отдать Еврейской автономной области, однако эту идею не поддержал Иосиф Сталин, который заявил, что в Крым придут американцы. Хрущёв, по словам женщины, с ним тогда согласился.

"Хрущёв ещё во время войны, но уже после освобождения Украины занимался тем, что переселял туда крестьянских людей. Моя тётя Рада была с ним на этих поездках. Он говорил, что в российский Крым нужно крестьян туда, так как у нас самих всё вызжено, нечего есть. Он думал, что административно это хорошая идея, потому что они знают эту территорию. Картоха не растёт, ничего не цветёт, а эти украинцы знают, как яблони разводить и так далее. Это был административный ход", — отметила Нина Хрущёва в интервью YouTube-канала "В тренде".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.