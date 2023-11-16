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В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса

1:08
Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 ноября раскрыл некоторые подробности встречи главы государства с представителями крупного российского бизнеса, которая состоялась накануне.

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 ноября раскрыл некоторые подробности встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса, которая состоялась накануне.

"Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса", — подтвердил представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова между главой государства и крупными предпринимателями и промышленниками состоялся обстоятельный разговор.

"Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", — отметил Песков.

Также в повестке дня было обсуждение вопросов завершение процесса перевода ряда крупных компаний в юрисдикцию РФ.

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Владимир Путин проводит встречу с представителями крупного российского бизнеса
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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