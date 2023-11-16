Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 ноября раскрыл некоторые подробности встречи главы государства с представителями крупного российского бизнеса, которая состоялась накануне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 ноября раскрыл некоторые подробности встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса, которая состоялась накануне.
"Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса", — подтвердил представитель Кремля.
По словам Дмитрия Пескова между главой государства и крупными предпринимателями и промышленниками состоялся обстоятельный разговор.
"Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", — отметил Песков.
Также в повестке дня было обсуждение вопросов завершение процесса перевода ряда крупных компаний в юрисдикцию РФ.
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