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Политолог Марков под прицелом: проверка высказываний о военных

1:12
Общество

Политолог Сергей Марков, высказавший свои мнения о Вооруженных силах России, оказался в центре внимания после заявления о возможной проверке правоохранительными органами его telegram-канала. Генеральный директор Института инструментов политического анализа, Александр Шпунт, подчеркнул, что Марков, будучи патриотом, не мог бы дискредитировать армию, и его позицию нельзя считать оппозиционной. 

Политолог Марков под прицелом: проверка высказываний о военных
Фото: Всероссийское казачье общество

Опасаясь возможных последствий, Марков решил осторожно отреагировать на обвинения, подчеркнув, что его высказывания всегда были патриотическими. Заявление об проверке поступило после жалобы жителя Златоуста, который обратил внимание на иронию и сарказм в высказываниях политолога о военных и событиях на Украине.

Как сообщает URA.RU, эксперты, комментируя ситуацию, высказали мнение, что слова Маркова могли обидеть кого-то, но не являются дискредитацией армии. Однако новый закон о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ приводит к обсуждению, каким образом подобные случаи должны регулироваться в обществе.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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