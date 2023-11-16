Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что не учились ресторанному делу, а жили в этом

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве открылся новый клуб "Стерео". Ведущая программы "Тет-а-тет с Марусей" на Телеканале "360" Маруся Михейчик побеседовала с основателями известной сети заведений в России StereoPeople Group. Она рассказала, насколько сложно в столице РФ открыть бар, и как угодить каждому клиенту.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Рестораторы Андрей Третьяков, Тимур Диджелава и Роман Чикин сообщили, что важно подобрать хорошую команду. Человек, который не занимался ресторанным бизнесом, может столкнуться со сложностями в контроле процессов. Третьяков напомнил, что на данный момент существует много школ, где можно получить какое-то понимание о ресторанном деле.

"Мы все втроём из ресторанного бизнеса, поэтому мы ничему не учились, мы в этом жили всю жизнь", — поделился Третьяков.

Ресторатор поделился, что ранее учился с коллегами у опытных барменов. Он отметил, что в то время клубная индустрия "как армия была".

Диджелава рассказал, что в Москве нет конкуренции, и необходимо развивать новые проекты.

"Чем больше будет интересных проектов, чем больше будет интересных людей, следовательно, на это как мотыльки на свет будут слетаться также люди не только из нашей страны, но и из других стран тоже", — заявил ресторатор.

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Как открыть ресторан