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Курильщики в России все чаще покупают сигариллы

1:20
Общество

Российские курильщиков все чаще отдают предпочтение сигариллам вместо традиционных сигарет. Эксперты объясняют новую тенденцию доступными ценами и более натуральным составом.

Курильщики в России все чаще покупают сигариллы
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Российские курильщиков все чаще отдают предпочтение сигариллам вместо традиционных сигарет. Эксперты объясняют новую тенденцию доступными ценами и более натуральным составом.

Сигариллы стали самым быстрорастущим сегментом отечественного табачного рынка: за год продажи выросли практически на 50%, сообщает РБК.

За третий квартал текущего года продажи этого вида табачной продукции выросли аж на 105%, а сигарет и папирос всего лишь на 4,1%.

При этом цены выросли на все эти виды табачной продукции, за исключением сигарилл. Они, наоборот, подешевели на 13,5% и продаются в среднем до 260 руб. за упаковку.

Также сигариллы имеют более натуральный состав по сравнению с сигаретами.

"Сигариллы, в частности, производятся из более натуральных компонентов, например, покровный лист представляет собой восстановленный табак, а не сигаретную бумагу , — поясняют эксперты российского табачного рынка.

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Безопасных сигарет не существует
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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