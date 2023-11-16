Российские курильщиков все чаще отдают предпочтение сигариллам вместо традиционных сигарет. Эксперты объясняют новую тенденцию доступными ценами и более натуральным составом.
Российские курильщиков все чаще отдают предпочтение сигариллам вместо традиционных сигарет. Эксперты объясняют новую тенденцию доступными ценами и более натуральным составом.
Сигариллы стали самым быстрорастущим сегментом отечественного табачного рынка: за год продажи выросли практически на 50%, сообщает РБК.
За третий квартал текущего года продажи этого вида табачной продукции выросли аж на 105%, а сигарет и папирос всего лишь на 4,1%.
При этом цены выросли на все эти виды табачной продукции, за исключением сигарилл. Они, наоборот, подешевели на 13,5% и продаются в среднем до 260 руб. за упаковку.
Также сигариллы имеют более натуральный состав по сравнению с сигаретами.
"Сигариллы, в частности, производятся из более натуральных компонентов, например, покровный лист представляет собой восстановленный табак, а не сигаретную бумагу , — поясняют эксперты российского табачного рынка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.