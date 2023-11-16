SuperJob: 60% жителей России поддерживают длинные новогодние каникулы

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Большинство россиян поддерживают, что в этом году новогодние каникулы продлятся практически 10 дней: с 30 декабря по 8 января.

Фото: anfoto.ru

Большинство россиян поддерживают, что в этом году новогодние каникулы продлятся практически 10 дней: с 30 декабря по 8 января.

Такие выводы можно сделать из результатов опроса, который в ноябре провел сервис по поиску работы SuperJob, сообщает РБК.

Оказалось, что 60% респондентов одобряют столь длительные выходные дни, аргументируя это возможностью побыть вместе с семьей, так как обычных выходных дней и отпусков на это попросту не хватает.

Отрицательно относятся к длинным новогодним каникулам 15% опрошенных, а 17% — равнодушно, так как работают посменно.

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