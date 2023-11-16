Большинство россиян поддерживают, что в этом году новогодние каникулы продлятся практически 10 дней: с 30 декабря по 8 января.
Большинство россиян поддерживают, что в этом году новогодние каникулы продлятся практически 10 дней: с 30 декабря по 8 января.
Такие выводы можно сделать из результатов опроса, который в ноябре провел сервис по поиску работы SuperJob, сообщает РБК.
Оказалось, что 60% респондентов одобряют столь длительные выходные дни, аргументируя это возможностью побыть вместе с семьей, так как обычных выходных дней и отпусков на это попросту не хватает.
Отрицательно относятся к длинным новогодним каникулам 15% опрошенных, а 17% — равнодушно, так как работают посменно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.