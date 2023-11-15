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Психолог Костеренко объяснил, почему агрессивному фанату МакSим нужны врачи

1:10
Общество

Хейтер, проявивший ненависть к певице МакSим, угрожал сорвать ее концерт в Москве. Он позвонил организаторам и заявил, что взорвет зал со зрителями, если выступление все же состоится. Организаторы провели осмотр территории и усилили охрану.

Психолог Костеренко объяснил, почему агрессивному фанату МакSим нужны врачи
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт МакSим

По данным журналистов, фанат, проявивший агрессию из-за безумной любви, проживает в Петербурге, его зовут Илья, и он утверждает, что является братом певицы. Он проявляет особую агрессию к песням о трудном возрасте и ночных дорогах.

Психолог Сергей Костеренко отметил, что такие люди могут быть опасными и нуждаются в помощи врачей-психиатров. Характеризуя типичного фаната, он упомянул неуверенность в себе, заниженную самооценку, проблемы в общении и другие аспекты. Костеренко отметил, что такие стремления становятся способом психологического выживания, а влечение к звезде может стать маниакальным, особенно когда идеальный образ звезды разрушается по каким-то причинам, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

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ПЕВИЦА МАКСИМ — что с ней случилось? РАСКАЯНИЕ или ПИАР? ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ! Что привело к срыву?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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