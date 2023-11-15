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Двух жительниц Псковской области наградили за спасение полицейского

1:08
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил жительницам Пустошкинского района письма благодарности за их самоотверженность. Эти женщины проявили героизм, спасая раненого полицейского и помогая в задержании преступника.

Двух жительниц Псковской области наградили за спасение полицейского
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В рамках выражения признательности, глава региона также выделил благодарность участникам Центра "Воин" и Отряда "Дружина" за их значимый вклад в обеспечение безопасности граждан. Благодаря предоставленному финансированию удалось обеспечить обе организации новым оборудованием и снаряжением, включая современную форму для участников, манекены для тренировок, средства связи, наблюдения, а также квадрокоптеры и многое другое, сообщает argumenti.ru.

Эти две организации играют важную роль в поддержании безопасности региона, активно патрулируя местность и оказывая содействие правоохранительным органам. В этом сезоне дружинники проявили высокую активность, участвуя в операции по задержанию подозреваемых в серьезных преступлениях.

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МВД России публикует видео задержания правонарушителя в городе Пскове
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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