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В Росрыболовстве прокомментировали новость об изготовлении муки из мух

1:00
Общество

В Федеральном агентстве по рыболовству заявили, что продукцией из мухи чёрная львинка будут кормить только животных и рыб.

В Росрыболовстве прокомментировали новость об изготовлении муки из мух
Фото: snp.co.th

Кабмин внёс в список продукции сельхозпроизводителей муку, изготовленную из мух чёрная львинка. Об этом пишет ТАСС.

В Росрыболовстве заверили, что подобный продукт будут использовать исключительно для производства кормов рыб и животных.

"В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что такой продукт способен заменить рыбную муку, входящую в состав рыбных кормов.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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