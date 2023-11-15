В Росрыболовстве прокомментировали новость об изготовлении муки из мух

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Федеральном агентстве по рыболовству заявили, что продукцией из мухи чёрная львинка будут кормить только животных и рыб.

Фото: snp.co.th

Кабмин внёс в список продукции сельхозпроизводителей муку, изготовленную из мух чёрная львинка. Об этом пишет ТАСС.

В Росрыболовстве заверили, что подобный продукт будут использовать исключительно для производства кормов рыб и животных.

"В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что такой продукт способен заменить рыбную муку, входящую в состав рыбных кормов.

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