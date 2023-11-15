МЧС РФ: из сектора Газы осталось эвакуировать 400 россиян

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газы, сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников — 625", — рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Также Мартынов напомнил, что уже более 200 россиян находятся в безопасности. Советник главы МЧС тоже согласился с подсчетом корреспондента о примерно 400 людях, которых еще должны быть эвакуированы.

Ранее МЧС России сообщало о том, что КПП "Рафах" в Египте будет открыто для эвакуации до последнего россиянина.

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