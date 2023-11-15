Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газы, сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.
"Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников — 625", — рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Также Мартынов напомнил, что уже более 200 россиян находятся в безопасности. Советник главы МЧС тоже согласился с подсчетом корреспондента о примерно 400 людях, которых еще должны быть эвакуированы.
Ранее МЧС России сообщало о том, что КПП "Рафах" в Египте будет открыто для эвакуации до последнего россиянина.
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