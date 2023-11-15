Вынужденное прекращение чартерной программы в Египет крупный туроператор объяснил сложной ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.
Вынужденное прекращение чартерной программы в Египет крупный туроператор объяснил сложной ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.
Сейчас Tez Tour отправляет туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.
"В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций", — говорится в сообщении оператора.
Туроператор обещает туристам, которые не смогут улететь к Красному морю, возместить деньги либо переоформить тур на любое из доступных направлений по действующим ценам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.