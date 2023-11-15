Tez Tour прекращает чартерные полеты на курорты Египта с 26 ноября

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Вынужденное прекращение чартерной программы в Египет крупный туроператор объяснил сложной ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.

Фото: Фото: ru.freepik.com

Вынужденное прекращение чартерной программы в Египет крупный туроператор объяснил сложной ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.

Сейчас Tez Tour отправляет туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

"В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций", — говорится в сообщении оператора.

Туроператор обещает туристам, которые не смогут улететь к Красному морю, возместить деньги либо переоформить тур на любое из доступных направлений по действующим ценам.

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