Жители Крыма заметили на улицах кабанов-потрошителей

Жители Ялты обнаружили кабанов, вышедших из леса. Звери опустошали и переворачивали мусорные баки на улицах города. "МК Крым" сообщает, что животные не пугаются ни людей, ни транспорт.

Фото: Pixabau.com

Вандализм кабанов объясняется тем, что их веселит грохот во время набегов на мусорные баки, пишет издание.

Нападений на людей со стороны животных не зафиксировано.

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