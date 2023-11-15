Жители Крыма заметили на улицах кабанов-потрошителей

Жители Ялты обнаружили кабанов, вышедших из леса. Звери опустошали и переворачивали мусорные баки на улицах города. "МК Крым" сообщает, что животные не пугаются ни людей, ни транспорт.
Вандализм кабанов объясняется тем, что их веселит грохот во время набегов на мусорные баки, пишет издание.
Нападений на людей со стороны животных не зафиксировано.
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