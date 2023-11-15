Mash: Укрывавший Дарью Трепову* пошел на преступление по просьбе ее бывшего мужа

Появилась новая информация в деле Дарьи Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой, познакомился с ней в день взрыва. Он скрыл террористку в квартире на улице Фёдора Абрамова. Уточняется, что об этом попросил его бывший муж Дарьи Дмитрий Рылов. Сам Рылов находился в это время не в России.
Стало известно, что 2 апреля уже после взрыва Дарья Трепова начала искать убежище, обратившись к бывшему мужу. Касинцев сразу понял, что девушка напрямую связана с терактом на Университетской набережной.
По информации издания, Касинцев не стал обращаться в правоохранительные органы, даже когда домой пришли сотрудники полиции. Он заявил, что находится дома один, в это время Трепова пряталась в шкафу.
Mash пишет, что оперативники сразу узнали террористку.
Сегодня, 15 ноября состоялось первое судебное слушание по делу Треповой.
Ранее стало известно, что обвиняемая в совершении теракта против военкора Татарского получила со стороны Украины 195 тысяч рублей.
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