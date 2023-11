Your browser does not support the audio element.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца Института Космических Исследований (ИКИ) Российской Академии Наук и Института Солнечно-Земной Физики (ИСЗФ) Сибирского Отделения Российской Академии Наук, ожидается появление новой магнитной бури уровня G1 на территории России с 22 по 26 ноября.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0