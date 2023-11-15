Ученые сообщили о новой магнитной буре, которая ударит по России

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно данным, опубликованным на сайтах Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца Института Космических Исследований (ИКИ) Российской Академии Наук и Института Солнечно-Земной Физики (ИСЗФ) Сибирского Отделения Российской Академии Наук, ожидается появление новой магнитной бури уровня G1 на территории России с 22 по 26 ноября.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Согласно представленному на сайте графику, в период с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли предвидится неспокойной. Прогноз указывает на ожидаемые магнитные бури (уровень G1) 22, 24 и 25 ноября, в то время как 23 и 26 ноября буря должна ослабнуть, сохраняя при этом возбужденное состояние магнитосферы.

Следует отметить, что предыдущая магнитная буря 5 ноября оказалась настолько мощной, что вызвала полярные сияния, наблюдаемые даже на российском юге, сообщает РИА Новости.

Вспышки на Солнце могут быть причиной магнитных бурь на Земле, воздействуя на энергосистемы и влияя на миграции птиц и животных. Сильные бури могут вызывать нарушения в коротковолновой связи, работе навигационных систем, а также приводить к сбоям в промышленных энергосетях. Повышенная солнечная активность также может расширить область наблюдения за полярными сияниями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Магнитная буря обрушилась на Землю и привела к полярным сияниям