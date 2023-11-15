Моргенштерну* выдвинули три условия для возвращения в Россию

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Активисты движения "Ветераны России" разрешили рэперу Алишеру Моргенштерну* вернуться в страну, но при выполнении ряда условий.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

В своем обращении к артисту, который покинул Россию после начала СВО, общественники пообещали Моргенштерну* помочь реабилитироваться перед российским обществом.

Но для этого исполнителю скандальных хитов надо встать на путь исправления и выполнить три условия, сообщает Telegram-канал SHOT.

Во-первых, Алишеру надо приехать с выступлениями в зону СВО, во-вторых убрать из своих песен нецензурные слова. И наконец, возять за пример патриотические композиции певца SHAMANа.

За это "Ветераны" обещают, что рэпер не получит в повестку в армию, как это произошло с тик-токером Даней Милохиным.

"Приезжай, Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба", — пообещали ветераны боевых действий.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Алишеру стоит прислушаться к таким песням, считают ветераны