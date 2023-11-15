Активисты движения "Ветераны России" разрешили рэперу Алишеру Моргенштерну* вернуться в страну, но при выполнении ряда условий.
В своем обращении к артисту, который покинул Россию после начала СВО, общественники пообещали Моргенштерну* помочь реабилитироваться перед российским обществом.
Но для этого исполнителю скандальных хитов надо встать на путь исправления и выполнить три условия, сообщает Telegram-канал SHOT.
Во-первых, Алишеру надо приехать с выступлениями в зону СВО, во-вторых убрать из своих песен нецензурные слова. И наконец, возять за пример патриотические композиции певца SHAMANа.
За это "Ветераны" обещают, что рэпер не получит в повестку в армию, как это произошло с тик-токером Даней Милохиным.
"Приезжай, Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба", — пообещали ветераны боевых действий.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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