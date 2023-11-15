Фаворит Пугачëвой Савин прокомментировал еë заявление о "холопах" и "рабах"

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Российский певец и композитор Сергей Савин прокомментировал резонансное высказывание Аллы Пугачёвой про "холопов" и "рабов", заявив, что это Примадонна сделала в эмоциональном порыве, и ничего плохого в целом о России они не говорила.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Сергей Савин в свей беседе "АиФ" сообщил, что Алла Пугачева не собиралась обидеть этими словами всех россиян и списал высказывание артистки на эмоции.

"Творческие люди все эмоциональные. А под влиянием эмоций можно наговорить такого!" — заявил Савин.

По мнению 38-летнего артиста, Алла Борисовна сказала все в порыве гнева, имея ввиду не всю Россию, а конкретных людей.

В 2011 году Савин стал победителем телешоу "Фактор А" на телеканале "Россия", где председателем жюри была именно Алла Пугачёва. После этого заговорили, что симпатичный брюнет стал её фаворитом.

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