Сын главы Чечни Адам Кадыров награжден орденом "За служение религии Ислам" I степени, сообщил 15 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.
15-летний Адам Кадыров, несмотря на юный возраст, превращается в настоящего орденоносца.
"Искренне поздравляю еще с одной наградой", — заявил Ахмед Дудаев, комментируя это событие.
Известно, что награду старшему сыну Рамзана Кадырова передал муфтий Чечни Салахь-Хаджи Межиев.
"Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей", — пояснил причину награждения Дудаев.
С конца октября юноше уже присвоили: звание Героя Чеченской Республики, наградили орденами "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден "Дуслык".
А 5 ноября стало известно, что Адам назначен возглавил отдел по обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, своего отца…
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