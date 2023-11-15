Старший сын Кадырова получил очередной орден

Сын главы Чечни Адам Кадыров награжден орденом "За служение религии Ислам" I степени, сообщил 15 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

15-летний Адам Кадыров, несмотря на юный возраст, превращается в настоящего орденоносца.

"Искренне поздравляю еще с одной наградой", — заявил Ахмед Дудаев, комментируя это событие.

Известно, что награду старшему сыну Рамзана Кадырова передал муфтий Чечни Салахь-Хаджи Межиев.

"Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей", — пояснил причину награждения Дудаев.

С конца октября юноше уже присвоили: звание Героя Чеченской Республики, наградили орденами "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден "Дуслык".

А 5 ноября стало известно, что Адам назначен возглавил отдел по обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, своего отца…

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Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» Адама Кадырова