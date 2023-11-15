Как сообщает издание, за этот период в столице было зафиксировано 665 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В подавляющем большинстве случаев это были электросамокаты. В прошлом году с января по сентябрь произошло 161 ДТП с СИМ.
Свыше 90% водителей электросамокатов не спешиваются при пересечении дороги по пешеходному переходу.
Отмечается, что в трети случаев участниками ДТП стали несовершеннолетние. Столько же аварий произошло на дворовых территориях.
"Количество пострадавших в авариях с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности также увеличилось кратно. За девять месяцев прошлого года в авариях с использованием СИМ пострадали 165 человек. За аналогичный период 2023 года — 700, что в 4,24 раза больше", -сообщает издание.
Две аварии в 2023 году привели к смерти пострадавших.
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