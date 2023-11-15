МОК рекомендовал отказаться от участия в российских Играх дружбы

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы, которые по инициативе президента Владимира Путина пройдут в России в сентябре 2024 года.

Фото: wikimedia.com

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОКи проявлять осторожность в отношении этой инициативы. спорта", — заявил директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.

Напомним, в августе глава государства Владимир Путин заявил о деградации МОК, где вместо спортивных интересов возобладали политизация и коммерциализация.

Это по мнению президента РФ приведет в итоге к появлению альтернативных международных структур в спорте, где атлетов не будут подвергать дискриминации по национальному и другим принципам, как это сейчас осуществляет МОК по отношению к спортсменам из России.

Один из шагов к этому — проведение Игр дружбы, запланированных на сентябрь следующего года. Китай уже подтвердил участие своих спортсменов на этой альтернативной Олимпиаде.

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