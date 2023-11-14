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Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов

1:34
Общество

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов за вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Сенатор Артём Шейкин предложил внести поправки в законодательство, предусматривающие денежные штрафы за вождение электросамоката в нетрезвом состоянии, превышение скорости, а также за движение на электросамокатах вдвоём. Размер штрафа предполагается варьировать от 3 тысяч до 30 тысяч рублей. Правительство поддержало законопроект с условием доработки.

Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Фото: Openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

В интервью советник ЦК КПРФ Валерий Рашкин поддержал идею борьбы за безопасность на дорогах и отметил проблемы, связанные с использованием электросамокатов. Он выразил мнение, что водителям электросамокатов нужно более строго соблюдать правила, и даже поднял вопрос о возможном запрете использования этих транспортных средств из-за их высокой скорости, доступности для несовершеннолетних и потенциального воздействия на граждан с психическими проблемами.

Валерий Рашкин подчеркнул, что законопроект может столкнуться с трудностями в исполнении, так как замерить скорость электросамоката, особенно вне дороги, может оказаться сложным. Он также выразил сомнения относительно возможности системы ГИБДД эффективно справиться с надзором за всеми электросамокатами, особенно учитывая их популярность среди детей и подростков, сообщает RuNews24.

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Электросамокаты в России стали полноценным транспорт. Новые правила и штрафы, вступившие в силу
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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