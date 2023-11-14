В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В течение последних нескольких дней уровень воды в реке Сакмара в Оренбургской области поднялся на примерно 10 сантиметров. Эксперты из Института степи объяснили это явление и подчеркнули, что нет причин для беспокойства, а скорее наоборот, это может оказать положительное воздействие на будущий урожай.

Фото: правительство Камчатского края

Кандидат географических наук Владимир Павлейчик отметил, что подобные изменения в уровне воды в реке — нормальное явление, не достигающее уровня весеннего паводка. Он подчеркнул, что люди, возможно, привыкли к подобным явлениям, и нет причин для беспокойства. Он также выразил надежду на то, что в будущем году уровень воды сохранится, что будет благоприятно для региона.

Эксперт объяснил, что долина реки Сакмара, хоть и не является горной, имеет особенности в водосборе, так как основные источники воды расположены в горах и предгорьях. Это, по его мнению, делает реку Сакмара более чувствительной к изменениям уровня влажности и вызывает более выраженную реакцию на подобные явления по сравнению с реками в районе Урала, сообщает 56orb.ru.

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Река Сакмар, половодье, в гостях у Тестя