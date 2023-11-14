Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря
В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье
В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"
Марков заявил, что США предложат перемирие России в 2024 году
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных
Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов
Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию

Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару

1:25
Общество

Оренбургская жительница обратилась в суд с целью установления отцовства относительно своей дочери. По результатам проведенного теста ДНК, предоставленного Оренбургским районным судом, было получено весьма неожиданное заключение. Женщина пояснила, что с 2021 года она живет с мужчиной под одной крышей. В июне прошлого года у них родилась дочь. Однако в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" был указан ее бывший супруг, поскольку на момент рождения дочери она еще находилась в зарегистрированном браке с бывшим мужем.

Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару
Фото: Нейросеть Шедеврум

Женщина утверждала, что биологическим отцом девочки является ее сожитель. Она обратилась в суд с просьбой установить факт отцовства и внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка. Суд решил провести генетическую экспертизу для подтверждения биологического отцовства.

В результате экспертизы стало ясно, что новый сожитель оренбургенки не является биологическим отцом дочери. Сам мужчина был в шоке от этого открытия, так как считал себя отцом ребенка.

Обе стороны дважды не явились на судебные заседания, и в связи с этим суд принял решение оставить исковое заявление без рассмотрения, сообщает 56orb.ru.
 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Пара сделала днк-тест и застыла в шоке, отцом их сына оказался посторонний мужчина...
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных
Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов
Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию
NEJM: ученые нашли препарат, снижающий риск инфаркта на 20 процентов
Избегавшая стоматологов жительница Татарстана лишилась челюсти
В России воссоздали "пришельцев", которые могли зародить жизнь на Земле
Врач Пивоварова: сахарный диабет может оставаться бессимптомным более 10 лет
Лукашенко рассказал о раскрытии масштабной аферы с поставками молока в Россию
Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников