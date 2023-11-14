Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Оренбургская жительница обратилась в суд с целью установления отцовства относительно своей дочери. По результатам проведенного теста ДНК, предоставленного Оренбургским районным судом, было получено весьма неожиданное заключение. Женщина пояснила, что с 2021 года она живет с мужчиной под одной крышей. В июне прошлого года у них родилась дочь. Однако в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" был указан ее бывший супруг, поскольку на момент рождения дочери она еще находилась в зарегистрированном браке с бывшим мужем.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Женщина утверждала, что биологическим отцом девочки является ее сожитель. Она обратилась в суд с просьбой установить факт отцовства и внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка. Суд решил провести генетическую экспертизу для подтверждения биологического отцовства.

В результате экспертизы стало ясно, что новый сожитель оренбургенки не является биологическим отцом дочери. Сам мужчина был в шоке от этого открытия, так как считал себя отцом ребенка.

Обе стороны дважды не явились на судебные заседания, и в связи с этим суд принял решение оставить исковое заявление без рассмотрения, сообщает 56orb.ru.



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