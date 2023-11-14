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Специалист по инфобезопасности Артимович рассказал, почему Google отказывается локализовать данные в РФ

Общество

Сегодня, 14 ноября суд вынес повторное обвинение Google по статье КоАП РФ в том, что компания повторно не выполнила требования по локализации персональных данных граждан России. Обвинение вынесено по требованию Роскомнадзора.

Специалист по инфобезопасности Артимович рассказал, почему Google отказывается локализовать данные в РФ
Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com

Корпорации грозит штраф в размере 15-миллионнов рублей. В 2022 году Google был оштрафован на 21,77 млрд рублей по той же причине.

Дмитрий Артимович, специалист по информационной безопасности объяснил, что данное требование для зарубежных серверов Роскомнадзор ввел для того, чтобы передавать и хранить информацию об аккаунтах и почту именно на
российских серверах. Также данный закон упрощает работу спецслужб. По словам эксперта, в стране для реализации закона было создано множество дата-центров, но западные компании отказались "заземлять" данные.

Основная причина, мешающая Google исполнить закон, по утверждению Артимовича, — текущая политическая ситуацию в мире.

"Google ушел из России. При такой политической ситуации в мире, как сейчас, зачем им вообще исполнять российские законы. Они отключили всё: оплату, свою рекламу на Россию. Это было бы крайне странно, что они вдруг решили: мы 5 лет не соблюдали законодательство, но сейчас будем соблюдать" — пояснил эксперт.

На вопрос о том, может ли Google быть полностью заблокирован в России, эксперт упомянул, что при блокировке, возникнут проблемы с телефонами, работающими на Android.

"Мне кажется, Google переживет это. Я думаю, что большую часть
своего заработка они все-таки получают с западного рынка. А вот переживут ли наши пользователи — это большой вопрос. Мы лишимся доступа в Play Маркет, то есть к официальным приложениям. Рядовому пользователю, по крайней мере, будет сложно" — отметил Артимович.

Также он заявил, что в том случае, если Google ликвидирует российское юрлицо, то штрафовать в России будет некого, а в западных судах Роскомнадзор не сможет добиться успеха в судебном процессе.

Напомним, что ранее Роскомнадзор делал попытки блокировки ряда ресурсов, серверов и мессенджеров, среди которых был Telegram.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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