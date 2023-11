На Земле началась магнитная буря первого класса (G-1), как сообщено из Лаборатории солнечной астрономии. Предсказания астрономов о возмущении земной магнитосферы в ночь на воскресенье оказались точными, хотя выброс корональной массы задержался по сравнению с ожиданиями.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0