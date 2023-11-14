Ученые зафиксировали, что на Землю обрушилась магнитная буря G-1

На Земле началась магнитная буря первого класса (G-1), как сообщено из Лаборатории солнечной астрономии. Предсказания астрономов о возмущении земной магнитосферы в ночь на воскресенье оказались точными, хотя выброс корональной массы задержался по сравнению с ожиданиями.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Имеющая место магнитная буря охарактеризована как слабая (G-1) с возможным переходом к умеренной (G-2). Прогнозируется, что возмущение магнитосферы будет краткосрочным.

Эти магнитные явления могут негативно повлиять на физическое и эмоциональное состояние метеозависимых людей, а также на нормальное функционирование систем навигации и связи. Особенно подвержены воздействию магнитных бурь люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, а также те, кто страдает проблемами опорно-двигательного аппарата, младенцы, пожилые люди и беременные женщины, сообщает "Царьград".

Помимо возможных проблем с радиосвязью, магнитная буря может вызвать временные сбои в электроснабжении и нарушения в работе мобильных операторов и других сетей.

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