Валентина Матвиенко считает "кешбэк" плохим словом

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила английское слово "кешбэк", перекочевавшее в русский язык.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

По мнению политика, которое она озвучила в ходе парламентских слушаний на тему: "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения", "кешбэк" является плохим словом.

Матвиенко считает, что иностранные заимствования не несут никакой пользы русским людям. А от слов, у которых имеются русские аналоги, вообще нужно отказаться, подчеркнула парламентарий, приведя в качестве примеров слова "кешбэк", "кофе-брейк" и т. д.

Также Матвиенко заметила, что российские компании равняются в терминах на ушедшие из РФ западные, но это, по её мнению, негативная тенденция, от неё нужно отказываться.

Помимо этого, на территориях бывшего СНГ и за границей ощущается дефицит учителей русского языка, и это несмотря на то, что желающих учить "великий и могучий" достаточно много, добавила Матвиенко.

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