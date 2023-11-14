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Кинолог рассказала о пользе вакцинации и сухого корма для домашних питомцев

1:41
Общество

Кинолог раскрыла важность вакцинации и рационального питания для домашних питомцев. Вакцинация – это процесс, когда организм питомца стимулируется антигенами, которые призваны защитить его от определенных инфекций и болезней. Существуют определенные протоколы вакцинации, которые следует придерживаться в течение всей жизни животного.

Кинолог рассказала о пользе вакцинации и сухого корма для домашних питомцев
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0488/8179/5221/articles/corgi_sniffing_ivy_plant_2048x1054.png?v=1607957672

“C определенного возраста у собак вырабатывается иммунитет. Допустим, после трех лет от энтерита можно не прививать. Но энтерит бывает разным. Лучше прививаться, потому что со сложившейся ситуации на сегодня, то, что всплывает, зарождаются те вирусы, которые много лет не выявляли себя, сейчас они выявляют. Поэтому я считаю, что лучше прививать” - поделилась ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина. 

Правильное питание также важно для домашних питомцев. Сухой корм обеспечивает комплексное питание и включает все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья животного. Благодаря сухому корму питомец получает оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Кинолог также отметила, что сухой корм удобен в использовании и позволяет владельцу легко контролировать пищевой рацион своего питомца. Он долго сохраняет свою свежесть и не требует специальных условий хранения. Это также позволяет уберечь дом от паразитов, таких как мухи и насекомые, которые могут привлекаться к мокрому питанию и оставлять мусор.

 

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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