В Москве стартует эксперимент по имитации годового космического полета

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В России на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) во вторник стартовал международный эксперимент, имитирующий годовой межпланетный полет в космос. Как сообщает "Интерфакс", эксперимент будет называться SIRIUS-23. Проект воспроизводит главные характеристики предполагаемой межпланетной экспедиции. Цель эксперимента — изучить то, как организм адаптируется к условиям годовой изоляции.

Фото: gctc.ru

Как сообщает информационное агентство, в эксперименте примут участие космонавты из России и Белоруссии. План эксперимента включает около 70 научных программ. Также в нем поучаствуют ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

Проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделирует космические полеты. Первый эксперимент в рамках проекта проходил 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года. В 2019 году проводился четырехмесячный эксперимент. В 2021 году SIRIUS продлился восемь месяцев.

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