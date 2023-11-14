В Белгороде ФСБ создала бот для поиска людей с "антироссийскими настроениями"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Белгороде Федеральная служба безопасности разработала бот, через который жители могут пожаловаться на людей с "антироссийскими настроениями".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Бот под названием "Поиск плохих людей" с юзерпиком в виде советского плаката "Не болтай!" создан в Белгороде. Через него можно сообщить о людях с враждебной идеологией.

Предполагается, что бот поможет отлавливать людей, передающих информацию о российских военных, публикующих запрещённую символику, выражающихх антивоенные настроения.

Информация из бота будет поступать в УФСБ по Белгородской области.

UPD: Правительство региона удалило пост о боте из своего Telegram-канала.

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