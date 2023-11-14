Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, какой вред ЕГЭ наносит традиционному русскому образованию.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Толстой отметил, что у ЕГЭ есть действующие авторы, которые нанесли вред "ткани" отечественного образования.

"Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты", — заявил предстаитель Госдумы.

Он считает образцовым образование, которое существовало до революции и во времена СССР.

Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как у них теряется детородная функция.

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