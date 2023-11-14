Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, какой вред ЕГЭ наносит традиционному русскому образованию.
Толстой отметил, что у ЕГЭ есть действующие авторы, которые нанесли вред "ткани" отечественного образования.
"Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты", — заявил предстаитель Госдумы.
Он считает образцовым образование, которое существовало до революции и во времена СССР.
Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как у них теряется детородная функция.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.