Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгороде ФСБ создала бот для поиска людей с "антироссийскими настроениями"
Советник главы ДНР Гагин уверен, что за все "украинские" махинации США отвечать придётся Зеленскому
Билан показал свою новую квартиру с видом на Кремль
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Путин будет диктовать свои условия на переговорах
Подросток-вейпер с поражением легких был госпитализирован в Петрозаводске
Аналитик Михайлов: американские самолеты проигрывают российcкому Chekmate
Египет обвинил Израиль в военных преступлениях
Александр Митта в тяжёлом состоянии
Более 18 тысяч деревьев высадят на курорте "Роза Хутор"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

0:38
Общество

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, какой вред ЕГЭ наносит традиционному русскому образованию.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой
Фото: Нейросеть Шедеврум

Толстой отметил, что у ЕГЭ есть действующие авторы, которые нанесли вред "ткани" отечественного образования.

"Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты", — заявил предстаитель Госдумы.

Он считает образцовым образование, которое существовало до революции и во времена СССР.

Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как у них теряется детородная функция.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Билан показал свою новую квартиру с видом на Кремль
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Путин будет диктовать свои условия на переговорах
Подросток-вейпер с поражением легких был госпитализирован в Петрозаводске
Аналитик Михайлов: американские самолеты проигрывают российcкому Chekmate
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой
Египет обвинил Израиль в военных преступлениях
Александр Митта в тяжёлом состоянии
Более 18 тысяч деревьев высадят на курорте "Роза Хутор"
Злоумышленник продал в Москве знакомым чужой автомобиль, который стоял на заправке
Будет как в Японии: глава ГУР Украины счёл возможной заморозку конфликта на десятки лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников