В Госдуме назвали профессии, где нельзя работать мигрантам

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает недопустимым, чтобы не русскоговорящие работали с людьми. Такое мнение он высказал во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Фото: smotrim.ru

"Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более, курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них", — заявил политик.

Он пояснил, что это предложение касается в первую очередь тех стран бывшего СССР, где ущемляется русский язык, например за счёт его замены английским в школе.

Ранее Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий приезжими женщинами.

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