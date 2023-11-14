Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Митта в тяжёлом состоянии
Более 18 тысяч деревьев высадят на курорте "Роза Хутор"
Злоумышленник продал в Москве знакомым чужой автомобиль, который стоял на заправке
Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь за 90 млн рублей
Московские врачи вытащили из желудка ребёнка два крупных комка волос
SCMP: в Китае запустили интернет со скоростью 1,2 терабита в секунду
Садальский сравнил Лолиту Милявскую с Аллой Пугачёвой: перепев песни намного лучше
Мясо и молоко: кардиолог рассказал, чем опасны они для сердца
Трое кубанцев осуждены за обман банков на 40 млн рублей

Биолог Колман рассказала, опасна ли сейчас радиация в Чернобыле

1:40
Общество

С момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции прошло много лет, но официально зона отчуждения до сих пор остается безлюдной. Однако согласно отчетам блогеров-путешественников, в самом городе Чернобыль проживает лишь персонал, обслуживающий станцию, и небольшое количество людей, вернувшихся туда самовольно, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Биолог Колман рассказала, опасна ли сейчас радиация в Чернобыле
Фото: Википедия

Общее число, по различным данным, составляет около нескольких тысяч человек.

Кандидат биологических наук Наталья Колман утверждает, что сегодня при наличии желания, зону отчуждения можно было бы заселить. Она подчеркнула, что представление о радиоактивности стало менее ясным. В 1986 году йод-131 был самым опасным элементом, но с течением времени концентрация его уменьшилась, и теперь он не представляет угрозы.

Колман также отметила, что даже "долгоживущие" элементы, такие как цезий-137 и стронций-90, имеют период полураспада, и их концентрация уменьшилась.

Эксперт добавила, что в настоящее время радиация в Чернобыле не так опасна, как кажется. К примеру, уровень радиации сравним с обычным среднестатистическим городом. Некоторые жители зоны отчуждения даже выращивают овощи и фрукты на этой земле и используют колодцы с водой.

Колман подчеркнула, что решение о том, когда можно будет заселить зону отчуждения, зависит исключительно от властей и представляет собой государственный вопрос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Чтобы сэкономить на продуктах, нужно отказаться от нездоровых перекусов
Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов
Эксперт объяснил, как Россия взыщет долг Молдавии за газ
Глава МВД Финляндии сообщила о предложении ограничить въезд в страну из России
В Калужской области школьного учителя задержали за попытку поджога здания военкомата
Обнародован состав артистов и ведущих новогоднего шоу "Голубой огонёк"
Генерал ВСУ предложил отправить Залужного в отставку
Клинцевич: истребитель Checkmate отличается своей малозаметностью
Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак
Невролог Демьяновская: кусание щёк и губ может грозить инфицированием и раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников