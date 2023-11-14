Биолог Колман рассказала, опасна ли сейчас радиация в Чернобыле

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

С момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции прошло много лет, но официально зона отчуждения до сих пор остается безлюдной. Однако согласно отчетам блогеров-путешественников, в самом городе Чернобыль проживает лишь персонал, обслуживающий станцию, и небольшое количество людей, вернувшихся туда самовольно, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Википедия

Общее число, по различным данным, составляет около нескольких тысяч человек.

Кандидат биологических наук Наталья Колман утверждает, что сегодня при наличии желания, зону отчуждения можно было бы заселить. Она подчеркнула, что представление о радиоактивности стало менее ясным. В 1986 году йод-131 был самым опасным элементом, но с течением времени концентрация его уменьшилась, и теперь он не представляет угрозы.

Колман также отметила, что даже "долгоживущие" элементы, такие как цезий-137 и стронций-90, имеют период полураспада, и их концентрация уменьшилась.

Эксперт добавила, что в настоящее время радиация в Чернобыле не так опасна, как кажется. К примеру, уровень радиации сравним с обычным среднестатистическим городом. Некоторые жители зоны отчуждения даже выращивают овощи и фрукты на этой земле и используют колодцы с водой.

Колман подчеркнула, что решение о том, когда можно будет заселить зону отчуждения, зависит исключительно от властей и представляет собой государственный вопрос.

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