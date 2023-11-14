Названы топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Москве и Петербурге: токарь и машинист автокрана

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Представителям каких профессий в Москве предлагают самые высокие заработные платы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Аналитики сервиса SuperJob проанализировали рынок вакансий и представили рейтинг из 10 высокооплачиваемых работ в Москве.

В лидерах — заместитель директора по подбору персонала. Соискателям предлагают 300-400 тысяч рублей. Далее следует менеджер по продажам с заработной платой от 250 тысяч рублей. Токарю обещают платить 220 тысяч рублей. Десятку вакансий с высокой зарплатой замыкает врач-гастроэнтеролог. За его труд обещают платить от 200 тысяч рублей ежемесячно.

В Санкт-Петербурге картина несколько другая. В северной столице востребованы руководители проектов с зарплатой 300 тысяч рублей, у машиниста автокрана и менеджера по продажам ставка одинаковая — от 160 тысяч рублей в месяц.

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