МВД России объявило в розыск администратора Telegram-канала "Утро Дагестана"

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД РФ разыскивает махачкалинца Абакара Абакарова, который призывал к беспорядкам в Дагестане в своем Telegram-канале. Об этом информирует RT.

Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

Отмечается, что розыск мужчины 1976 года рождения производится согласно статье Уголовного кодекса РФ. Абакаров был бизнесменом, а затем взялся администрировать Telegram-канала «Утро Дагестан». Также он создал сеть из 17 каналов, с количеством подписчиков 500 до 20 тысяч. Как установило следствие, он Абакаров управлял процессами из Стамбула.

До 2015 года Абакаров проживал в России. Как сообщает информационное агентство, из-за антироссийских взглядов он покинул страну и перебрался на Украину. После начала СВО Абакаров уехал в Турцию.

Известно, что 30 октября основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане.

Ранее глава республики Меликов заявил, что после беспорядков в Дагестане нужно провести объективное расследование и наказать в первую очередь организаторов.

Согласно информации Следственного комитета, вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием. Беспорядки произошли из-за прибытия рейса из Израиля. В Кремле считают, что они были спланированы за рубежом.

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