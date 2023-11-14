Рекламные объявления с отсылкой к эротике, могут стать идеальным инструментом для киберпреступников, стремящихся распространить вредоносное программное обеспечение, заявили специалисты. По их словам, больше всего "на крючок" мошенников попадаются мужчины.
Согласно отчётам экспертов, переход по подобным баннерам, размещённым на сайтах и в социальных сетях, представляет серьёзные риски для пользователей.
Пользователи, попадающие на взрослые рекламные материалы, могут столкнуться с потерей или шифрованием своих данных, а также рискуют заражением своих устройств вирусами.
"Не стоит забывать и о том, что запретный плод всегда сладок, — пояснил "Известиям" главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников. — Поэтому ловушки, устроенные с помощью такой рекламы, хорошо работают с мужской аудиторией. Женщины попадаются на подобные крючки в разы реже".
По словам Овчинникова, в России пока нет широкомасштабных случаев кибератак, использующих эротическую рекламу, однако это не означает, что такие события исключены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.