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Запретный плод: хакеры используют эротическую рекламу для вредоносных программ

1:13
Общество

Рекламные объявления с отсылкой к эротике, могут стать идеальным инструментом для киберпреступников, стремящихся распространить вредоносное программное обеспечение, заявили специалисты. По их словам, больше всего "на крючок" мошенников попадаются мужчины.

Запретный плод: хакеры используют эротическую рекламу для вредоносных программ
Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Согласно отчётам экспертов, переход по подобным баннерам, размещённым на сайтах и в социальных сетях, представляет серьёзные риски для пользователей.

Пользователи, попадающие на взрослые рекламные материалы, могут столкнуться с потерей или шифрованием своих данных, а также рискуют заражением своих устройств вирусами.

"Не стоит забывать и о том, что запретный плод всегда сладок, — пояснил "Известиям" главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников. — Поэтому ловушки, устроенные с помощью такой рекламы, хорошо работают с мужской аудиторией. Женщины попадаются на подобные крючки в разы реже".

По словам Овчинникова, в России пока нет широкомасштабных случаев кибератак, использующих эротическую рекламу, однако это не означает, что такие события исключены.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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