У Собчак завязалась перепалка с "Союзом отцов" России по поводу абортов: не мужчине вынашивать

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак ответила на претензции со стороны представителей "Союза отцов России", которые упрекнули журналистку в том, что она ущемляет права отцов в вопросе деторождения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Члены Союза отцов России написали письмо с претензиями к Ксении Собчак. Активистам не понравилось то, что журналистка заявила, что женщина должна сама решать вопрос рождения ребёнка.

"Ребёнок — это результат деятельности обоих родителей", — объяснил свою позицию исполнительный директор ВОО "Союз Отцов" России Александр Заремба.

Собчак ответила на упрёки активистов. Она считает, что решающего права голоса у отца нет.

"Не мужчине вынашивать ребёнка, проживать все эти триместры, получать замечательные вещи типа облысения или разрывов (у многих женщин такое бывает), терпеть родовые муки (у многих женщин это именно муки) или отходить от кесарева", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она заверила, что не агитирует за аборты, одако напомнила, что основное бремя ложится на женщину.

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