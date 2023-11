Your browser does not support the audio element.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на западные СМИ.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.