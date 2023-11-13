Илон Маск примет участие в российской конференции по ИИ в Москве

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Глава американской компании SpaceX Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на западные СМИ.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Илон Маск примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023", — отмечено в статье главного редактора брюссельского портала EU Reporter Колина Стивенса.

Согласно EU Reporter, предполагается, что участие Маска в российской конференции может быть связано с недавним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI. Эта нейросеть представляет собой чат-бота и потенциального конкурента для ChatGPT.

Официального подтверждения участия Илона Маска в конференции AI Journey 2023 от организаторов пока не поступило.

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