Иноагенты стали хвалить русскую армию: феномен "переобувания" либералов

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Сбежавшая журналистка Юлия Латынина* заявила, что успехи российской армии у Авдеевки уничтожили надежды Киева на взятие Токмака в Запорожье.

Фото: https://t.me/ostorozhno_moskva/7540

Об этом она сообщила в интервью американскому интернет-изданию The Hill.

Бывший сенатор, лидер Русского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил феномен либералов, которые начали "переобуваться" и хвалить ВС РФ.

"Я её хорошо знаю. Сейчас же она видит, как вся ситуация деградирует. При том находится она понимает, что в этих условиях деградации западного общества и запущенной страшной общечеловеческой трагедии по снятию разрыва вот этого долгового пузыря США возможно только при широкомасштабных войнах или одной войне", — отметил аналитик.

По его словам, журналистке уже под видом объективности надо зарабатывать что-то позитивное. Эти люди понимают, что возвращаться им, уехавшим и предавшим Россию, наколотив хоть какие-то там финансовые запасы, в эту самую Россию уже не получится: и деньги заберут, и работы не будет, цитирует "Царьград" аналитика.

Поэтому все эти иноагенты рано или поздно, чтобы сохранить свою жизнь, будут вынуждены вернуться на Родину. А значит, это восхваление русской армии — жест вполне понятный, подытожил Клинцевич.

*Признана иноагентом в России.

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