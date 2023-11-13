Глава ЧГТРК "Грозный" об избиении сыном Кадырова заключённого: "Журавель не был связан, он намного старше Адама"

Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов объяснил, за что сын Рамзана Кадырова был награждён после избиения Никиты Журавеля.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

Ахмадов обратил внимание на то, что во время избиения Никита Журавель не был связан, поэтому он, по мнению руководителя телеканала Чечни, мог сопротивляться. Он отметил, что Журавель старше Адама Кадырова.

"Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление", — объяснил глава ЧГТРК "Грозный".

Он выразил уверенность в том, что и Никита Журавель, и Адам Кадыров получили по заслугам.

"Его наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу", — выразил своё мнение Ахмадов.

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