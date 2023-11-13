Украинская теннисистка хочет стрелять из пистолета в российских соперниц на корте

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Русофобские и античеловеческие заявления от украинцев уже не редкость.

Фото: usopen

Довольно часто они звучат и из уст различных спортсменов из Незалежной. Такие заявления мы слышали и от футболиста Александра Алиева, и от боксёра Александра Усика, и ещё ряда многих националистов с Украины.

И вот этот тренд подхватила украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Она заявила, что испытывает желание расстреливать на корте российских спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

"Когда я играю против россиянок, то думаю про то, что хотела бы иметь при себе пистолет” — отмечает националистка.

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