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Запасы на апокалипсис: эксперт перечислила базовый набор для выживания в экстремальных условиях

2:10
Общество

Несмотря на то, что мы не можем предсказать конкретные условия или требования ситуации апокалипсиса, есть ряд продуктов и вещей, запас которых стоило бы хранить на случай кризиса, рассказывает читателям Pravda.Ru предприниматель Екатерина Гринс.

Запасы на апокалипсис: эксперт перечислила базовый набор для выживания в экстремальных условиях
Фото: https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net is licensed under https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net/almost-everything-you-need-to-know-about-canned-food/

"В первую очередь это консервы, такие как овощи, фрукты, супы, рыба и мясо, которые являются одними из самых практичных и долгосрочных продуктов для хранения. Они имеют длительный срок годности и могут быть съедены без дополнительной готовки.

Хорошим выбором для запасов будут сухие продукты в виде риса, макарон, гречки, круп, сухого молока и других. Они также обычно имеют длительный срок годности и могут быть приготовлены с помощью минимальных ресурсов", — отмечает эксперт.

Вода является незаменимым продуктом в запасах. Эксперт рекомендует хранить достаточное количество питьевой воды на случай, если обычные источники воды станут недоступными. Бутилированная вода или специальные контейнеры для хранения воды могут быть удобным решением.

Если планируется долгосрочное выживание, то стоит иметь про запас семена сельскохозяйственных культур и минимальный набор садовых инструментов. Важно также включить в запасы медицинские принадлежности, такие как аптечка первой помощи, лекарства на случай заболеваний или травм, антисептики, повязки и другие медицинские расходные материалы.

Запасы также должны включать средства гигиены, такие как мыло, зубная паста, зубные щетки, прокладки, подгузники (если нужны), мочалки и другие средства для поддержания чистоты и гигиены.

Важно иметь базовые инструменты, такие как нож и отвертки, а также возможные запасы энергии — фонари и запасные батарейки, солнечные батареи или генераторы для обеспечения энергии в экстренной ситуации.

Необходимо помнить, что каждая ситуация может быть уникальной, и разумно приспосабливаться к ней, исходя из ее непосредственных условий!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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