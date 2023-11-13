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Психолог Костеренко объяснил, почему женщина пырнула себя ножом в Пущине

2:32
Общество

Кровавая драма развернулась в семье из Пущина и привлекла внимание СМИ. Мужчина решил прогуляться со своим сыном и заодно навестить друга. Однако его супруга не поддержала идею, обвинив благоверного в чрезмерном употреблении алкоголя.

Психолог Костеренко объяснил, почему женщина пырнула себя ножом в Пущине
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

По данным SHOT, когда у женщины кончились аргументы, она попыталась прыгнуть с балкона, но муж не позволил. Тогда жена прибегла к крайним мерам, нанеся себе три ножевых удара в живот. Согласно информации, предоставленной журналистам, скорую помощь для женщины с проникающими ранениями живота вызвал сам муж.

Эта ситуация стала необычайно жестким и опасным проявлением манипуляции. Психолог Сергей Костеренко объяснил причины подобного поступка женщины, отметив, что корни проблемы уходят в ее детство.

"Пьянство мужа в семье — это не случайность. Это происходит именно в присутствии конкретной женщины. Причина заключается в ее характере, в недостаточном уважении мужчин в общем и неспособности строить отношения, что является результатом ошибок в воспитании. Как правило, женщина, рядом с которой мужчина пьет, сама не видела гармонии в отношениях своих родителей", — рассказал Костеренко интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Психолог отметил, что у данной женщины явные психологические проблемы, вероятно, связанные с неблагополучным детством, где она, возможно, вынуждена была использовать манипуляции.

"Возможно, у нее не было возможности договориться с родителями, и она научилась манипулировать. Судя по тому, что использование манипуляции смертью для нее нормально в обыденной ситуации, можно предположить, насколько агрессивной была среда ее детства", — добавил эксперт.

По мнению Костеренко, у женщины явные психологические проблемы.

"Люди часто могут жить годами и даже десятилетиями в созависимых, токсичных отношениях. Это всегда игра двоих. Если хотя бы один из пары начинает работать над собой и своим характером, динамика отношений может измениться", — пояснил психолог.

Костеренко считает, что принудительное психиатрическое лечение может лишь подавить симптомы у женщины.

"Настоящее излечение возможно только через психологическую работу по коррекции характера и исцелению детских психотравм", — заключил эксперт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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