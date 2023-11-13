Глава союза потребителей Шелищ рассказал, какой будет реклама будущего и не исчезнет ли она

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

За последние десятилетия реклама стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, преследуя нас повсюду: на улицах, по телевизору, в сети интернет и в социальных медиа.

Однако не все разделяют восторг по поводу "холодных звонков", уличных листовок и настырных продавцов-консультантов.

Явно видно, что клиенты меняются и устают от банальных спам-рассылок, маркетинговых нарушений, и наступает время перемен.

Но каково будет будущее рекламы? Специалисты в области маркетинга и рекламы всё чаще обсуждают возможность полного отказа от рекламы из-за её нарастающей раздражающести и нежелания потребителей иметь с ней дело.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказал о том, какие изменения ожидаются в сфере рекламы и возможно ли её полное исчезновение в будущем.

"Не думаю, что реклама неэффективна. Если бы это было так, в неё бы не вкладывали миллиарды", — утверждает он.

По его мнению, нет признаков того, что в мире стали тратить меньше на рекламу. "Каждый год в мире тратят сотни миллиардов на маркетинг, рекламу, продвижение товаров. И если эти деньги вложить в продажи, они окупают себя", — уверен эксперт. Также, по мнению Шелища, искусственный интеллект позволит всё больше персонализировать рекламу, основываясь на полных данных о предыдущих выборах каждого потребителя.

"Надеюсь, что следующие 10 лет приведут к массовому пересмотру моделей потребительского поведения в пользу ценностей устойчивого развития. Но это не уменьшит спрос бизнеса на рекламу своей продукции, даже если потребители станут больше ориентироваться на результаты сравнительного тестирования, проводимого независимыми экспертными центрами", — заключил он.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения, под воздействием нейросетей, уже происходят, и наступила новая эпоха рекламы. Её можно смело назвать "эрой диджитализации".

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