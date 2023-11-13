Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Позиция заместителя главы Минюста России Андрея Логинова, высказанная в Женеве, фактически подразумевает, что отмена моратория на смертную казнь в России запрещена. Он отметил, что в стране действует более строгий правовой режим, чем международный, касающийся неприменения смертной казни. Этот режим основывается на позиции Конституционного суда, который считает, что длительный мораторий создал устойчивые гарантии прав человека на отсутствие данного вида наказания. В результате возможность восстановления смертной казни в России фактически исключена, сообщает РИА Новости.

Фото: "Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0.

Логинов высказал свою точку зрения в ходе презентации доклада России на периодическом обзоре страны в Совете ООН по правам человека. В октябре члены СПЧ РФ подчеркнули, что нет оснований отменять мораторий на смертную казнь из-за возможных ошибок, которые могут привести к гибели невиновных. Они также отметили, что смертная казнь не обладает сдерживающим эффектом.

Тема отмены моратория на смертную казнь в России регулярно обсуждается в информационном пространстве. В марте лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов высказал поддержку введению смертной казни для террористов и убийц детей, указав на несовершенство судебной системы. В апреле он обратился к главе Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по данному вопросу.

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