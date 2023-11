Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Your browser does not support the audio element.

Позиция заместителя главы Минюста России Андрея Логинова, высказанная в Женеве, фактически подразумевает, что отмена моратория на смертную казнь в России запрещена. Он отметил, что в стране действует более строгий правовой режим, чем международный, касающийся неприменения смертной казни. Этот режим основывается на позиции Конституционного суда, который считает, что длительный мораторий создал устойчивые гарантии прав человека на отсутствие данного вида наказания. В результате возможность восстановления смертной казни в России фактически исключена, сообщает РИА Новости.

Фото: "Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0.