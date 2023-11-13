В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 1994 году. Он уклонялся от следствия и проживал в горах, занимаясь пастушеской деятельностью, сообщила старший помощник подмосковного главка Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий.

Фото: мвд.рф

"49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году", — отметила она.

По её словам, после убийства местного жителя Солнечногорска в сентябре 1994 года подозреваемый был объявлен в розыск. После 29 лет его местонахождение было установлено, и выяснилось, что он долгие годы жил в горах, занимаясь пастушеской деятельностью.

"Причастность обвиняемого к убийству подтверждается результатами осмотра его места жительства в 1994 году, где были обнаружены вещи потерпевшего, а также показаниями свидетелей, видевших, как мужчина выходил из подъезда в день преступления, и заметивших капли крови на его вещах", — добавила Врадий.

Начальник пресс-службы подмосковного главка Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяна Петрова пояснила, что между двумя мужчинами возник конфликт во время употребления алкоголя, в результате чего один из них нанес другому не менее девяти колото-резаных ранений ножом в область груди, шеи и конечностей.

"Разыскиваемый скрывался на территории различных регионов России, вел скрытный образ жизни и официально нигде не работал… Задержали его в одном из магазинов города Нальчик", — добавила Петрова.

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