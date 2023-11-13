Психолог Смолярчук объяснила, почему россияне живут в одиночестве

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Более трети россиян проживают в одиночестве, и, как установили аналитики из Rambler&Co, каждому второму из них нравится независимый образ жизни. Директор антикризисного психологического центра и психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с "Радио 1" поделилась своим видением того, почему люди предпочитают "одиночество".

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По мнению специалиста, стремление к самостоятельности часто возникает у людей, переживших детские травмы. Тем не менее, такие индивиды не просто живут в одиночестве, а осознанно выбирают "одиночество".

"Одиночество порой сопровождается враждебной изоляцией от общества. Этот образ чаще всего выбирают люди, подвергшиеся издевательствам в детстве, травле. Если ребенок вырос в токсичной родительской среде, где скандалы, оскорбления, разделение детей и имущества были повседневностью, то у него формируется представление, что ему лучше быть в одиночестве, чем повторять образ семьи, где он всегда был жертвой и страдальцем. В зрелом возрасте такой человек сознательно выбирает жить для себя", — подчеркнула Ирина Смолярчук.

Психолог отметила, что часто такую модель выбирают и дети из многодетных семей, которым пришлось рано столкнуться с взрослыми обязанностями.

"Очень часто люди, выросшие в многодетных семьях, где старший ребенок оставался без внимания, где было много требований и лишений детства, выбирают одиночество. Такие люди стремятся быстро отделиться психологически и бытовым образом от семьи, чтобы начать свою собственную жизнь", — добавила собеседница.

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