В сети появился фейк о потерявших память военнослужащих ВС РФ

Информация о военных, потерявших память и находящихся в госпитале имени Бурденко, стала активно распространяться в социальных сетях.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Сообщение о потере памяти у военнослужащих быстро распространилось в группах, связанных с Белгородской областью.

Однако выяснилось, что данное сообщение является дезинформацией. При поиске этого текста в поисковике стало ясно, что подобная "новость" уже распространялась в различных регионах в прошлом году.

Различные СМИ также отмечали, что это фейковое сообщение, и подчеркивали, что оно могло быть создано украинскими центрами психологических операций (ЦИПсО) с целью создания напряженности среди матерей военнослужащих и перегрузки госпиталей звонками от взволнованных граждан.

Сервис для отслеживания номеров GetContact также сообщил, что этот номер принадлежит мошенникам, сообщает bel.ru.

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