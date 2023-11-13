Информация о военных, потерявших память и находящихся в госпитале имени Бурденко, стала активно распространяться в социальных сетях.
Сообщение о потере памяти у военнослужащих быстро распространилось в группах, связанных с Белгородской областью.
Однако выяснилось, что данное сообщение является дезинформацией. При поиске этого текста в поисковике стало ясно, что подобная "новость" уже распространялась в различных регионах в прошлом году.
Различные СМИ также отмечали, что это фейковое сообщение, и подчеркивали, что оно могло быть создано украинскими центрами психологических операций (ЦИПсО) с целью создания напряженности среди матерей военнослужащих и перегрузки госпиталей звонками от взволнованных граждан.
Сервис для отслеживания номеров GetContact также сообщил, что этот номер принадлежит мошенникам, сообщает bel.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.