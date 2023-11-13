Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и постановки инфаркта ради "хайпа"

Генеральная прокуратура начнет расследование в отношении Отара Кушанашвили по поводу поддельного вызова и инсценировки инфаркта миокарда в целях привлечения внимания, сообщает телеграмм-канал Mash.
Это произошло после острых высказываний Кушанашвили о спецоперации в Украине в его авторском шоу на YouTube. Вечером медики предоставили помощь телеведущему в ресторане Sabor de la Vida и рекомендовали стационарное лечение, но он отказался и уехал домой. По дороге из медицинского учреждения он записал видео, в котором заявил о своем благополучии, выражая презрение к тем, кто сомневается в его здоровье. Медики были удивлены этим неуважением и подозревают, что это была осознанная инсценировка для самопиара в СМИ.
Руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский также обвинил журналиста в негативном хайпе и злоупотреблении своим статусом знаменитости. Он обратился в Генпрокуратуру России, требуя проверки и правовой оценки действий Кушанашвили.
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