Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и постановки инфаркта ради "хайпа"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральная прокуратура начнет расследование в отношении Отара Кушанашвили по поводу поддельного вызова и инсценировки инфаркта миокарда в целях привлечения внимания, сообщает телеграмм-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Это произошло после острых высказываний Кушанашвили о спецоперации в Украине в его авторском шоу на YouTube. Вечером медики предоставили помощь телеведущему в ресторане Sabor de la Vida и рекомендовали стационарное лечение, но он отказался и уехал домой. По дороге из медицинского учреждения он записал видео, в котором заявил о своем благополучии, выражая презрение к тем, кто сомневается в его здоровье. Медики были удивлены этим неуважением и подозревают, что это была осознанная инсценировка для самопиара в СМИ.

Руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский также обвинил журналиста в негативном хайпе и злоупотреблении своим статусом знаменитости. Он обратился в Генпрокуратуру России, требуя проверки и правовой оценки действий Кушанашвили.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ОТАР КУШАНАШВИЛИ о том как ЧУТЬ НЕ УМЕР из-за НАРКОТИКОВ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ со ЗВЁЗДАМИ ШОУБИЗНЕСА?