МегаФон и Kaspersky успешно протестировали отечественную микроядерную мобильную ОС

В России испытывают российскую мобильную операционную систему, созданной "Лабораторией Касперского”. Как сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на "МегаФон", тестирование показало хорошие результаты.

Отмечается, что испытания проводили в условиях, приближенных к реальной работе беспроводной сети. Специалистами проведено соответствие новой ОС стандартам мобильной связи 3GPP, а также корректность выполнения ею основных функций, таких как, например, передача данных, совершение звонков, отправка SMS и переключение между технологиями 2G, 3G, 4G.

Мобильная ОС справилась с испытаниями по программе из более 250 тестовых сценариев. При необходимости работа тестового устройства сравнивали с аналогичным смартфоном на базе референсной операционной системы.

Как отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония, "МегаФон” стремиться обеспечить своих абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса.

"Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS”, — заключил Джакония.

По словам разработчиков KasperskyOS, тестирование стало важным этапом в эволюции их микроядерной ОС, а также показало зрелость системы и готовность к сотрудничеству между производителями устройств.

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