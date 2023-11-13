В гражданско-патриотической акции приняли участие более 10 тысяч студентов со всей России

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Диктант "Моя любовь, душа моя – Россия!" состоял из вопросов, связанных с историей России, государственной символикой, современных гражданско-правовых аспектов и традиционных религий России.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В этом году проект значительно расширил географию: с помощью телемоста участники из разных регионов РФ смогли поучаствовать в торжественном открытии.

В приветственном слове представитель МИД России Мария Захарова обозначила миссию диктанта, которая заключается в осмыслении исторических путей России, ее цивилизационного выбора, государственной политики и международных отношений.

Главной задачей прошедшего мероприятия стала поддержка государственной политики в сфере образования и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.