Диктант "Моя любовь, душа моя – Россия!" состоял из вопросов, связанных с историей России, государственной символикой, современных гражданско-правовых аспектов и традиционных религий России.
В этом году проект значительно расширил географию: с помощью телемоста участники из разных регионов РФ смогли поучаствовать в торжественном открытии.
В приветственном слове представитель МИД России Мария Захарова обозначила миссию диктанта, которая заключается в осмыслении исторических путей России, ее цивилизационного выбора, государственной политики и международных отношений.
Главной задачей прошедшего мероприятия стала поддержка государственной политики в сфере образования и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
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