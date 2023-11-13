Екатерина Мизулина направила список блогеров на проверку в МВД

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В ответ на многочисленные обращения граждан в МВД передан список блогеров и коучей, подлежащих проверке, сообщила Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги безопасного интернета".

Фото: телеграмм аккаунт Екатерины Мизулиной

"Мы обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров", — написала Мизулина в своем телеграм-канале, отметив, что запросы граждан послужили поводом для таких действий.

В перечне значатся имена блогеров и коучей, таких как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Мизулина высказывает предположение, что они могут использовать мошеннические схемы, аналогичные тем, за которые был задержан Аяз Шабутдинов.

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